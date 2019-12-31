Yeni kral Muriç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Yeni kral Muriç

Yeni kral Muriç

Yeni kral Muriç

'nin bir diğer öne çıkan ismi 'ti... Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı, ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi oldu.

'nin bir diğer öne çıkan ismi 'ti... Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı, ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi oldu. Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşatan santrforları unutturan Muriç, krallık yarışında Papis Cisse (12 gol / Aytemiz Alanyaspor), Alexander Sörloth (12 gol / Trabzonspor) ve Bogdan Stancu'nun (11 gol / Gençlerbirligi) ardından dördüncü durumda bulunuyor.

  1. 31.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni kral Muriç haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN