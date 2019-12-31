Yeni kral Muriç

Fenerbahçe'nin bir diğer öne çıkan ismi Vedat Muriç'ti... Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı, ligde attığı 10 golle takımın en skorer ismi oldu. Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşatan santrforları unutturan Muriç, krallık yarışında Papis Cisse (12 gol / Aytemiz Alanyaspor), Alexander Sörloth (12 gol / Trabzonspor) ve Bogdan Stancu'nun (11 gol / Gençlerbirligi) ardından dördüncü durumda bulunuyor.