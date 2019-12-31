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31 Aralık 2019, Salı
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Varsa yoksa Rodriguez

Varsa yoksa Rodriguez

Sol bekte sıkıntı yaşayan , bu bölgeye yapacağı takviye için de temasları hızlandırdı. Milan'da şans bulamayan Rodriguez için görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin son aşamaya geldiği belirtiliyor.

Sol bekte sıkıntı yaşayan , bu bölgeye yapacağı takviye için de temasları hızlandırdı. Milan'da şans bulamayan Rodriguez için görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin son aşamaya geldiği belirtiliyor. 27 yaşındaki sol beki bonservisiyle satmayı hedefleyen Milan'ı ikna eden Kanarya'nın satın alma opsiyonuyla Rodriguez'i kiralayacağı kaydedildi.

  1. 31.12.2019
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