Varsa yoksa Rodriguez
Sol bekte sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye yapacağı takviye için de temasları hızlandırdı. Milan'da şans bulamayan Rodriguez için görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin son aşamaya geldiği belirtiliyor.
Sol bekte sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye yapacağı takviye için de temasları hızlandırdı. Milan'da şans bulamayan Rodriguez için görüşmeleri sürdüren sarı-lacivertlilerin son aşamaya geldiği belirtiliyor. 27 yaşındaki sol beki bonservisiyle satmayı hedefleyen Milan'ı ikna eden Kanarya'nın satın alma opsiyonuyla Rodriguez'i kiralayacağı kaydedildi.
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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