Savunma ‘el freni’ oldu

Ligin ilk yarısında en büyük sıkıntı savunmada yaşandı. Sakatlık ve cezalılar nedeniyle bu bölgede bir türlü ideal ikiliyi bulamayan Ersun Yanal, stoperde değişmeli olarak Jailson, Zanka, Serdar Aziz, Sadık ve Rami'ye şans verdi. Nabil Dirar zorunluluktan sol beke monte edildi. Sağ bekte de Ozan Tufan stepnelik yaptı.