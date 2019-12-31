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31 Aralık 2019, Salı
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Adil Rami yolcu

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 'nin ocakta F.Bahçe'den ayrılması bekleniyor. Fransız L'Equipe de bu ayrılığın kısa süre içinde gerçekleşeceğini yazdı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 'nin ocakta F.Bahçe'den ayrılması bekleniyor. Fransız L'Equipe de bu ayrılığın kısa süre içinde gerçekleşeceğini yazdı.

  1. 31.12.2019
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