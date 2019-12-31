Adil Rami yolcu
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami'nin ocakta F.Bahçe'den ayrılması bekleniyor. Fransız L'Equipe de bu ayrılığın kısa süre içinde gerçekleşeceğini yazdı.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami'nin ocakta F.Bahçe'den ayrılması bekleniyor. Fransız L'Equipe de bu ayrılığın kısa süre içinde gerçekleşeceğini yazdı.
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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