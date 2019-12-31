‘2020 bizim yılımız olacak’
Rize karşısında attığı frikik golüyle öne çıkan Deniz Türüç, iddialı konuştu.
Rize karşısında attığı frikik golüyle öne çıkan Deniz Türüç, iddialı konuştu. "2020 bizim yılımız olacak" diyen yıldız futbolcu, "Şu anda kimin nerede olduğu önemli değil. Önemli olan sezon sonu. Ben şampiyon olacağımıza eminim. Son maçlarda gol ve asistlerle oynuyorum ama önemli olan takımın iyi olması" ifadelerini kullandı.
- 31.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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