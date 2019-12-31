2010’lu yıllarda derbilere sarı-lacivert imza

Kanarya, 2010'lu yıllara 'derbi fatihi' olarak mührünü bastı. 1 Ocak 2010'dan bu yana ligde oynanan derbilerde en çok puan kazanan takım (110 puan) oldu. Sarı-lacivertliler, son 10 yılda 66 derbinin 27'sini kazanırken, 29'unda berabere kaldı, 10 kez yenildi. G.Saray 22 galibiyet, 19 beraberlik, 25 mağlubiyetle 85 puan alırken, Besiktaş 80 puan (20G, 20B, 26M), Trabzon 76 puan (18G, 22B, 26M) topladı.