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30 Aralık 2019, Pazartesi
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‘Rami ayrılıyor’

‘Rami ayrılıyor’

L'Equipe Gazetesi, Fenerbahçe'de forma bulamayan Adil Rami'nin Ocak ayında ayrılacağını yazdı. Haberde tecrübeli stoperin 'yedeğin yedeği' durumuna düştüğü ve bu sebeple oynayabileceği bir takıma gitmek istediği detayı paylaşıldı. 34 yaşındaki stoper ligde 45 dakika oynadı.

L'Equipe Gazetesi, Fenerbahçe'de forma bulamayan Adil Rami'nin Ocak ayında ayrılacağını yazdı. Haberde tecrübeli stoperin 'yedeğin yedeği' durumuna düştüğü ve bu sebeple oynayabileceği bir takıma gitmek istediği detayı paylaşıldı. 34 yaşındaki stoper ligde 45 dakika oynadı.
  1. 30.12.2019
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