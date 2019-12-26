Tesadüfe bak
Başkan Ali Koç’un sezon başından bu yana isyan ettiği konu yine tekrarlandı. Kanarya’nın kazandığı maçı yöneten bir hakem daha sonraki hafta görev almadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sezon başından bu yana şikayetçi olduğu hakem atamalarıyla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetle ayrıldığı maçları yöneten hakemlere bir sonraki hafta görev verilmemesi geleneği yine devam etti.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Kanarya'nın Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmada düdük çalan Cüneyt Çakır'a 17. haftada görev vermedi. Her fırsatta bu durumdan söz eden Ali Koç, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Zorlu Center'da görüşmesinin nedeninin de hakem atamaları olduğunu açıklamıştı.
Takımın bu sezon aldığı 8 galibiyetten sonra da aynı durumun yaşanması sarı-lacivertlileri çileden çıkardı. Sosyal medyada da ayaklanan taraftarlar, MHK'yı hedef alırken, Kayserispor maçında verdiği kararlarla Fenerbahçe tarafından eleştirilen hakem Arda Kardeşler'in bir sonraki hafta tekrar düdük çalması da hatırlatıldı.
BAŞKAN NE DEMİŞTİ?
Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada hakem atamalarıyla ilgili şu sözleri sarfetmişti: "Sezon başından itibaren kazandığımız maçların hakemlerinin bir sonraki hafta görev alamaması, puan kaybettiğimiz maçların hakemlerinin ise bir sonraki hafta görev alıyor olması tesadüfle açıklanamayacağına göre bunun sebebi nedir?"
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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