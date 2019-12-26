Tesadüfe bak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sezon başından bu yana şikayetçi olduğu hakem atamalarıyla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin galibiyetle ayrıldığı maçları yöneten hakemlere bir sonraki hafta görev verilmemesi geleneği yine devam etti.



Merkez Hakem Kurulu (MHK), Kanarya'nın Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmada düdük çalan Cüneyt Çakır'a 17. haftada görev vermedi. Her fırsatta bu durumdan söz eden Ali Koç, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Zorlu Center'da görüşmesinin nedeninin de hakem atamaları olduğunu açıklamıştı.



Takımın bu sezon aldığı 8 galibiyetten sonra da aynı durumun yaşanması sarı-lacivertlileri çileden çıkardı. Sosyal medyada da ayaklanan taraftarlar, MHK'yı hedef alırken, Kayserispor maçında verdiği kararlarla Fenerbahçe tarafından eleştirilen hakem Arda Kardeşler'in bir sonraki hafta tekrar düdük çalması da hatırlatıldı.



BAŞKAN NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada hakem atamalarıyla ilgili şu sözleri sarfetmişti: "Sezon başından itibaren kazandığımız maçların hakemlerinin bir sonraki hafta görev alamaması, puan kaybettiğimiz maçların hakemlerinin ise bir sonraki hafta görev alıyor olması tesadüfle açıklanamayacağına göre bunun sebebi nedir?"