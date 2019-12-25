Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Görüşmeler başladı

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken tüm kulüpler çalışmalarına son sürat devam ediyor. Ocak ayını en hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray listesindeki yıldızlarla görüşmeleri sürdürüyor. Şampiyonluk yolunda iki dev rakip bu sefer 2 transferde karşı karşıya geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

25 Aralık 2019 Çarşamba 20:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





