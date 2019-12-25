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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Görüşmeler başladı
Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken tüm kulüpler çalışmalarına son sürat devam ediyor. Ocak ayını en hareketli geçirmesi beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray listesindeki yıldızlarla görüşmeleri sürdürüyor. Şampiyonluk yolunda iki dev rakip bu sefer 2 transferde karşı karşıya geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
25 Aralık 2019 Çarşamba 20:20
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Fenerbahçe ve Galatasaray ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ederken hedeflerindeki 2 isim gündeme bomba gibi düştü.
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Süper Lig'de kıyasıya bir rekabetin içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sefer 2 yıldız futbolcunun transferinde birbirine rakip oldu.
Yaz transfer sezonunda Deniz Türüç ve Vedat Muriç'in transferinde karşı karşıya gelen iki ekibin, ocak ayında da transfer mücadelesi kıran kırana geçecek.
Fenerbahçe bu iki transferde ezeli rakibine çalım atmış ve özellikle Kosovalı golcüden büyük katkı sağlamıştı.
Galatasaray'da hedef, Muriç ve Deniz Türüç'ün rövanşını alarak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirip sezon sonunda mutlu sona ulaşmak.