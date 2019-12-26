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26 Aralık 2019, Perşembe
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Kaptanla yemek

Kaptanla yemek

'' projesinde ile öğle yemeği yeme şansı yakalayan talihli taraftar ödülüne kavuştu.

'' projesinde ile öğle yemeği yeme şansı yakalayan talihli taraftar ödülüne kavuştu. Atacan, oğlu ile birlikte tesislerde kaptan ile yemek yedi.
  1. 26.12.2019
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