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22 Aralık 2019, Pazar
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: Bugün 3 puan için sahaya çıkacağız

Ersun Yanal: Bugün 3 puan için sahaya çıkacağız

'in 16. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor. Ligin iki ezeli rakibi olan ve sarı-lacivertli ekibin sahasında karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

'in 16. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak. Mutlak 3 puan için sahaya çıkan iki ekipten Fenerbahçe teknik direktörü mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı "Bazen öyle maçlar vardır ki, 3 puandan daha önemli sonuçları vardır. Bugün 3 puan için sahaya çıkacağız. Bugün her ne yapacaksak sahada birlikte yapmaya çalışacağız. Sakatlıklar her takımın başına gelebiliyor, bugün de Emre'nin talihsizliği oldu." şeklinde konuştu.

  1. 22.12.2019
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