İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde koltuğu sallanan Ersun Yanal, geleceğini belirleyeceği karşılaşmada rakibini devirip rahatlamak istiyor. Peş peşe Avrupa, lig ve kupada üç maçını kaybeden siyah-beyazlılarda ise Abdullah Avcı, zorlu deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak olan mücadele öncesi merakla beklenen ilk 11'ler belli oldu.