İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde koltuğu sallanan Ersun Yanal, geleceğini belirleyeceği karşılaşmada rakibini devirip rahatlamak istiyor. Peş peşe Avrupa, lig ve kupada üç maçını kaybeden siyah-beyazlılarda ise Abdullah Avcı, zorlu deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak olan mücadele öncesi merakla beklenen ilk 11'ler belli oldu.

22 Aralık 2019 Pazar 17:50 Güncelleme: 22.12.2019 17:55
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

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İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır'ın yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Sarı-lacivertlilerde koltuğu sallanan Ersun Yanal, geleceğini belirleyeceği karşılaşmada rakibini devirip rahatlamak istiyor.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Peş peşe Avrupa, lig ve kupada üç maçını kaybeden siyah-beyazlılarda ise Abdullah Avcı, zorlu deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Dev derbi öncesi merakla beklenen ilk 11'ler de belli oldu.

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