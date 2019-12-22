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Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde penaltı tartışması! İşte o pozisyon
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. İki ezeli rakibin karşılaşması muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın 21. dakikasında konuk ekipte ceza sahası içerisinde Rebocho'nun eline çarpan top sonrası Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi ve bu pozisyon çok tartışıldı. İşte o anlar...
22 Aralık 2019 Pazar 19:43
Güncelleme: 22.12.2019 20:06
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Süper Lig'in 16. haftası zorlu bir mücadeleye sahne oldu.
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Ezeli rakiplerden Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Mücadelenin 21. dakikasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yaptığı orta sonrası top ceza sahası içerisinde Rebocho'nun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını göstermesi itirazlara neden oldu.