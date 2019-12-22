Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde penaltı tartışması! İşte o pozisyon - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde penaltı tartışması! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. İki ezeli rakibin karşılaşması muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın 21. dakikasında konuk ekipte ceza sahası içerisinde Rebocho'nun eline çarpan top sonrası Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi ve bu pozisyon çok tartışıldı. İşte o anlar...

22 Aralık 2019 Pazar 19:43 Güncelleme: 22.12.2019 20:06
Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde penaltı tartışması! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 16. haftası zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

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Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde penaltı tartışması! İşte o pozisyon

Ezeli rakiplerden Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde penaltı tartışması! İşte o pozisyon

Mücadelenin 21. dakikasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde penaltı tartışması! İşte o pozisyon

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yaptığı orta sonrası top ceza sahası içerisinde Rebocho'nun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını göstermesi itirazlara neden oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde penaltı tartışması! İşte o pozisyon

İŞTE O POZİSYON...

(GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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