Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde penaltı tartışması! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. İki ezeli rakibin karşılaşması muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmanın 21. dakikasında konuk ekipte ceza sahası içerisinde Rebocho'nun eline çarpan top sonrası Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi ve bu pozisyon çok tartışıldı. İşte o anlar...