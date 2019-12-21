Koltuğu gidebilir!
Ersun Yanal yarın bu 3'lüye görev vermesi halinde büyük risk alacak. İyi oynarlar ve 3 puan gelirse sorun yok. Ancak olası puan kaybında fatura Yanal'a kesilecek.
Ersun Yanal yarın bu 3'lüye görev vermesi halinde büyük risk alacak. İyi oynarlar ve 3 puan gelirse sorun yok. Ancak olası puan kaybında fatura Yanal'a kesilecek. Şimdiye kadar yaşanan kayıplar ve son Sivasspor yenilgisi ile krdesi dolduğu için belki de hoca koltuğundan olacak. Tecrübeli çalıştırıcı bu nedenle kadro konusunda ince eleyip sık dokuyor.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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