Hücumda süpürdü
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu sezonki lig istatistiklerinde savunmada Beşiktaş, hücumda ise Fenerbahçe öne çıktı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu sezonki lig istatistiklerinde savunmada Beşiktaş, hücumda ise Fenerbahçe öne çıktı. Sarı-lacivertliler; gol, şut, kafa şutu, şut pası, 3. bölede top kazanma, kilit pas, isabetli orta, net gol pozisyonu kaçırma gibi istatistiklerin tümünde siyah-beyazlıları geride bıraktı.
- 21.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Hücumda süpürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.