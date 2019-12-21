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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Hücumda süpürdü

Hücumda süpürdü

 ile 'ın bu sezonki lig istatistiklerinde savunmada Beşiktaş, hücumda ise Fenerbahçe öne çıktı.

ile 'ın bu sezonki lig istatistiklerinde savunmada Beşiktaş, hücumda ise Fenerbahçe öne çıktı. Sarı-lacivertliler; gol, şut, kafa şutu, şut pası, 3. bölede top kazanma, kilit pas, isabetli orta, net gol pozisyonu kaçırma gibi istatistiklerin tümünde siyah-beyazlıları geride bıraktı.

  1. 21.12.2019
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