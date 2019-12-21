Hücumda süpürdü

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bu sezonki lig istatistiklerinde savunmada Beşiktaş, hücumda ise Fenerbahçe öne çıktı. Sarı-lacivertliler; gol, şut, kafa şutu, şut pası, 3. bölede top kazanma, kilit pas, isabetli orta, net gol pozisyonu kaçırma gibi istatistiklerin tümünde siyah-beyazlıları geride bıraktı.