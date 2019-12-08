Küreğe Fenerbahçe damgası

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, İstanbul Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi... Fenerbahçeli kürekçiler; büyük erkekler ve büyük kadınların yanı sıra hafif kilo erkekler ve genç erkeklerde yarışları zirvede tamamlayarak şov yaptı.