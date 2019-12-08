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08 Aralık 2019, Pazar
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Küreğe Fenerbahçe damgası

Küreğe Fenerbahçe damgası

İstanbul 'nde gerçekleştirildi... Fenerbahçeli kürekçiler; büyük erkekler ve büyük kadınların yanı sıra hafif kilo erkekler ve genç erkeklerde yarışları zirvede tamamlayarak şov yaptı.

Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, İstanbul 'nde gerçekleştirildi... Fenerbahçeli kürekçiler; büyük erkekler ve büyük kadınların yanı sıra hafif kilo erkekler ve genç erkeklerde yarışları zirvede tamamlayarak şov yaptı.

  1. 8.12.2019
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