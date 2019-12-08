Küreğe Fenerbahçe damgası
Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, İstanbul Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi... Fenerbahçeli kürekçiler; büyük erkekler ve büyük kadınların yanı sıra hafif kilo erkekler ve genç erkeklerde yarışları zirvede tamamlayarak şov yaptı.
Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, İstanbul Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi... Fenerbahçeli kürekçiler; büyük erkekler ve büyük kadınların yanı sıra hafif kilo erkekler ve genç erkeklerde yarışları zirvede tamamlayarak şov yaptı.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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