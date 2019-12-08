Fenerbahçe'de Sadık’a tam puan

Sadık sezon başında Zanka, Jailson, Serdar hatta Rami'nin gerisindeydi… İlk 8 haftada sadece Konya maçının son 21 dakikasında forma giydi. 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçında ise 1 dakika sahada kaldı. Önceki gece ise gayretinin ödülünü aldı. Yanal, kendisini Serdar'la beraber ilk 11'de sahaya sürdü. Hasan Ali'den sonra 77 kezle topla en fazla buluşan F.Bahçeli olan Sadık, 5 kritik hamle yaptı. Yüzde 87.9 pas isabeti sağladı.