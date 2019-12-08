Fenerbahçe'de Sadık’a tam puan
Sadık sezon başında Zanka, Jailson, Serdar hatta Rami'nin gerisindeydi… İlk 8 haftada sadece Konya maçının son 21 dakikasında forma giydi. 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçında ise 1 dakika sahada kaldı. Önceki gece ise gayretinin ödülünü aldı.
Sadık sezon başında Zanka, Jailson, Serdar hatta Rami'nin gerisindeydi… İlk 8 haftada sadece Konya maçının son 21 dakikasında forma giydi. 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçında ise 1 dakika sahada kaldı. Önceki gece ise gayretinin ödülünü aldı. Yanal, kendisini Serdar'la beraber ilk 11'de sahaya sürdü. Hasan Ali'den sonra 77 kezle topla en fazla buluşan F.Bahçeli olan Sadık, 5 kritik hamle yaptı. Yüzde 87.9 pas isabeti sağladı.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Fenerbahçe'de Sadık’a tam puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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