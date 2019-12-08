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08 Aralık 2019, Pazar
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'de Sadık’a tam puan

Fenerbahçe'de Sadık’a tam puan

Sadık sezon başında Zanka, Jailson, Serdar hatta Rami'nin gerisindeydi… İlk 8 haftada sadece Konya maçının son 21 dakikasında forma giydi. 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçında ise 1 dakika sahada kaldı. Önceki gece ise gayretinin ödülünü aldı.

Sadık sezon başında Zanka, Jailson, Serdar hatta Rami'nin gerisindeydi… İlk 8 haftada sadece Konya maçının son 21 dakikasında forma giydi. 3-2 kazanılan Kasımpaşa maçında ise 1 dakika sahada kaldı. Önceki gece ise gayretinin ödülünü aldı. Yanal, kendisini Serdar'la beraber ilk 11'de sahaya sürdü. Hasan Ali'den sonra 77 kezle topla en fazla buluşan F.Bahçeli olan Sadık, 5 kritik hamle yaptı. Yüzde 87.9 pas isabeti sağladı.

  1. 8.12.2019
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