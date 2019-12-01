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01 Aralık 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de : Adalet yok

Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Adalet yok

“Adalet için var. Adalet yoksa, futbol da yoktur. Ali gider, Veli gider, Ersun gider ama bunun hesabını kim verecek? Verilen kararlar eşit olmalı”

Fenerbahçe , karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarından dert yandı. Sarı- lacivertli çalıştırıcı, hakem kararlarında adalet olmadığının altını çizdi. Tecrübeli hoca "Adalet için var. Adalet yoksa, futbol da yok. Ali gider, Veli gider, Ersun gider ama bunun hesabını kim verecek" ifadelerini kullandı. Oldukça kızgın olduğu gözlenen Ersun Yanal, maçın taktik analizine ise fazla girmedi. Tekrarlanan penaltı pozisyonu ile ilgili de şunları söyledi:

SIRALAMAYI BELİRLEYECEĞİZ
"Geçen hafta Emre'nin kullandığı penaltıda da benzer bir olay olmuştu. O zaman bizim neden tekrar edilmedi." Zorlu bir deplasmana çıktıklarının da sözlerine eklyen sarı- lacivertli teknik adam, "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama olmadı. Dış sahada galip gelme konusunda sıkıntımızı aşamıyoruz. Bunu da oturtmakta geç kalmış olabiliriz. Ancak deplasmanda puanlar almaya başladığımızda şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu iyice göstereceğiz diyebilirim. Merak etmeyin, biz bu ligde sıralamayı belirleyen takım olacağız" şeklinde konuştu.

  1. 1.12.2019
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