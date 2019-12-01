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01 Aralık 2019, Pazar
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deplasmanda yine tekledi

Fenerbahçe deplasmanda yine tekledi

Sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştüğü maçta Serdar ve Rodrigues ile rakibini yakaladı ancak yine kazanamadı. Gustavo kızardı. Deplasman fobisi devam etti.

Süper Lig'de , Yeni 'dan sonra ile de deplasmanda 2-2 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında 2 puanı daha çöpe attı. Dış sahada bu sezonki 7. maçında 5. kez takılan sarı-lacivertliler, 'de maça iyi başladı. Kruse ile önemli bir fırsatı kullanamayan Kanarya, 7'de Castro'nun vuruşunun iki direğe çarptıktan sonra ağlarla buluşması ile geriye düştü. İlk yarı sona ererken , Emre'nin kornerinde kafa ile skora eşitlik getirdi: 1-1. İkinci yarı tam anlamıyla nefes kesti. VAR kararlarının damga vurduğu bu yarıda Moses'in iptal edilen golünün ardından Göztepe, tekrarlanan penaltıda 63'te Alpaslan ile öne geçti. 68're Rodrigues yeniden eşitliği sağladı: 2-2. Son bölümde Ozan'ın kafa vuruşu direkten dönünce maç 2-2 sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 22'ye yükseltmesine rağmen, lider 'un 5 puan gerisine düştü. Göztepe ise 17 puana ulaştı. Fenerbahçe gelecek hafta 'de 'ni ağırlayacak. Göztepe ise Ankaragücü'ne konuk olacak.

  1. 1.12.2019
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