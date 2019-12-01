Fenerbahçe deplasmanda yine tekledi

Süper Lig'de Fenerbahçe, Yeni Malatya'dan sonra Göztepe ile de deplasmanda 2-2 berabere kalarak, şampiyonluk yarışında 2 puanı daha çöpe attı. Dış sahada bu sezonki 7. maçında 5. kez takılan sarı-lacivertliler, İzmir'de maça iyi başladı. Kruse ile önemli bir fırsatı kullanamayan Kanarya, 7'de Castro'nun vuruşunun iki direğe çarptıktan sonra ağlarla buluşması ile geriye düştü. İlk yarı sona ererken Serdar Aziz, Emre'nin kornerinde kafa ile skora eşitlik getirdi: 1-1. İkinci yarı tam anlamıyla nefes kesti. VAR kararlarının damga vurduğu bu yarıda Moses'in iptal edilen golünün ardından Göztepe, tekrarlanan penaltıda 63'te Alpaslan ile öne geçti. 68're Rodrigues yeniden eşitliği sağladı: 2-2. Son bölümde Ozan'ın kafa vuruşu direkten dönünce maç 2-2 sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 22'ye yükseltmesine rağmen, lider Sivasspor'un 5 puan gerisine düştü. Göztepe ise 17 puana ulaştı. Fenerbahçe gelecek hafta Kadıköy'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Göztepe ise Ankaragücü'ne konuk olacak.