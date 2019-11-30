Fenerbahçe'nin yıldızları arasında büyük gerginlik! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin yıldızları arasında büyük gerginlik!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanındaydı. Mücadele 2-2 son buldu. Fenerbahçe, Yeni Malatya beraberliğinden sonra üst üste iki hafta berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 7. dakikada Andre Castro'nun golüyle geriye düştü. Serdar Aziz 44'te skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle son buldu. Alpaslan Öztürk'ün 63. dakikadaki penaltı golüne, Garry Rodrigues 68. dakikadaki golüyle karşılık verdi. Fenerbahçe 22 puana yükseldi. Göztepe ise 17 puanla haftayı kapadı. Zorlu karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcular arasındaki gerginlik de dikkatlerden kaçmadı. İşte o isimler ve olayın görüntüsü...
30 Kasım 2019 Cumartesi 22:22 Güncelleme: 30.11.2019 22:22
Fenerbahçe'nin yıldızları arasında büyük gerginlik!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yle deplasmanda karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

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Fenerbahçe'nin yıldızları arasında büyük gerginlik!

Nefes kesen mücadelede Göztepe'nin gollerini 7. dakikada Castro, 63. dakikada penaltıdan Alpaslan kaydetti.

Fenerbahçe'nin yıldızları arasında büyük gerginlik!

Fenerbahçe'de golleri 45+1. dakikada Serdar Aziz ve 68. dakikada Rodrigues attı.

Fenerbahçe'nin yıldızları arasında büyük gerginlik!

90+1. dakikada Gustavo 2. sarıdan gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe'nin yıldızları arasında büyük gerginlik!

Öte yandan Fenerbahçe'ye 7 sarı Göztepe'ye ise 1 sarı çıktı.

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