Fenerbahçe'nin yıldızları arasında büyük gerginlik!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanındaydı. Mücadele 2-2 son buldu. Fenerbahçe, Yeni Malatya beraberliğinden sonra üst üste iki hafta berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 7. dakikada Andre Castro'nun golüyle geriye düştü. Serdar Aziz 44'te skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle son buldu. Alpaslan Öztürk'ün 63. dakikadaki penaltı golüne, Garry Rodrigues 68. dakikadaki golüyle karşılık verdi. Fenerbahçe 22 puana yükseldi. Göztepe ise 17 puanla haftayı kapadı. Zorlu karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcular arasındaki gerginlik de dikkatlerden kaçmadı. İşte o isimler ve olayın görüntüsü...

30 Kasım 2019 Cumartesi 22:22 Güncelleme: 30.11.2019 22:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





