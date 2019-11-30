Göztepe 2-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

İzmir'deki gol düellosunda kazanan çıkmadı. Süper Lig'in 13. haftasında heyecan düzeyi üst düzey geçen maçta Göztepe ile Fenerbahçe karşılaştı. İzmir ekibi 2 kez öne geçtiği maçta rakibine üstünlük kuramadı ve mücadele 2-2 berabere bitti.





MAÇ SONUCU



GÖZTEPE 2-2 FENERBAHÇE



68' GOLL! Fenerbahçe, Garry Rodrigues'in golüyle yeniden mücadelede eşitliği yakaladı.



62' GOLL! Göztepe, Alpaslan'ın penaltıdan attığı golle maçta yeniden öne geçti.

46' İkinci yarı başladı.

İLK YARI SONUCU



GÖZTEPE 1-1 FENERBAHÇE

44' GOLL! Fenerbahçe, Serdar Aziz'in kafa vuruşu ile attığı golden sonra karşılaşmada eşitliği yakaladı. 1-1.

40' Gole yaklaşan takım Göztepe oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Berkan Emir. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

37' Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Alpaslan Öztürk, tekrar maça dahil oldu.

37' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Alpaslan Öztürk (Göztepe).

36' Fenerbahçe takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Şutun sahibi Luiz Gustavo.

22' Göztepe atağında Serdar Gürler kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

21' Fenerbahçe'de kaleyi yoklayan oyuncu Luiz Gustavo ancak isabet yok.

18' Göztepe savunması Garry Rodrigues tarafından çekilen şutu engelliyor. skorda değişiklik yok.







12' Fenerbahçe, Deniz Türüç ile uzaktan kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

7' GOLLL! Göztepe'de Andre Castro uzaktan vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.

7' İzmir'de Göztepe takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

5' KRUSE İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI! Fenerbahçe gole Kruse ile çok ama çok yaklaştı. Gustavo'nun milimetrik ortasında demarke pozisyonda kalan Max Kruse'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.



NOTLAR:

Süper Lig'in geride kalan 12 haftasını 21 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.

Bu sezon 15 puan kaybının 10'unu deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 6 maçta 2 galibiyet alabildi. Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi ise haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.

İSTATİSTİKLER...

Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile karşılaştığı 50 maçın sadece sekizini kazanabilen Göztepe (19B 23M), bu galibiyetlerin altısını iç sahada aldı.

Ligde Fenerbahçe'yi ağırladığı son sekiz maçın sadece birinde mağlup olan Göztepe (3G 4B), bundan önceki dokuz maçta rakibini bir kez yenebilmişti.

Ligdeki son iki deplasman maçında gol atamayan Fenerbahçe, en son Nisan-Ağustos 2008 arasında art arda üç dış saha maçını golsüz tamamlamıştı.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de topa en fazla sahip olan (%64), en yüksek isabetli pas yüzdesiyle oynayan (%85), rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (348) ve en fazla isabetli şut çeken (74) takım.

Süper Lig'de sekiz maçtır rakiplerine gol atan Göztepe (11 gol), bundan önceki 14 karşılaşmanın 10'unda fileleri havalandıramamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Göztepe (6).

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın (10) ardından en az gol yiyen üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Göztepe, Fenerbahçe & Sivasspor (12).

Bu sezon ceza sahası içinden en az gol atan takım olan Göztepe (6), aynı zamanda ceza sahası dışından en fazla gol atan üç takımdan biri (5, Sivasspor & Yeni Malatyaspor ile birlikte).

Göztepe'nin Süper Lig'de iç sahada attığı son altı golün üçünde Soner Aydoğdu'nun direkt katkısı var (1 gol & 2 asist).

Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda attığı son üç golün ikisi Tolga Ciğerci'den geldi.

FENERBAHÇE 18 YILDIR İZMİR'DE KAZANAMIYOR

İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 25 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez kazanırken, 8 kez rakibine mağlup oldu. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı. İzmir'deki son 3 Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir'de oynanan son lig maçında Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.