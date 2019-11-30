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Fenerbahçe'de Ersun Yanal isyan etti! 'Futbol konuşmak istemiyorum...'
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerabahçe deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Tansiyonu yüksek geçen mücadelede hakem kararları oldukça tartışıldı. Maç sonunda her iki takım cephesi karşılaşmayı değerlendirirken sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal son haftalardaki hakem kararlarına tepki gösterdi.
30 Kasım 2019 Cumartesi 22:45
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Vedat Muriqi: Fiziki durumum MR çekildiğinde 5-6 hafta gözüküyordu ama sağlık heyetimize teşekkür ediyorum. Hafif bir ağrım var ama acısı azaldığı için takımımla birlikte olmak istedim.
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Skora katkı yapmak bir hücum oyuncusu her zaman iyidir. Asistlerle ve gollerle takımıma ne kadar katkı verirsem mutlu olurum. Bu maçta beraberlikle yetinmek zorunda kaldık, Gençlerbirliği maçında telafi edeceğiz.
Taraftarımız mücadeleyi beğendi. Soyunma odasına girerseniz, herkesin başı eğik. 3 puan almak varken, 1 puana kaldık.
Yapacak bir şey yok. Haftaya artık Allah izin verirse 3 puan alacağız. Bandaj olmadan oynayamam, oradaki 3 bağın 2'si kopuk.
FARNOLLE BARİZ ÖNDEYDİ Altay Bayındır: Geçen hafta oynanan Malatyaspor maçında Farnolle'nin de bariz öne geldiğini hepimiz gördük.