Fenerbahçe devlerle yarışa girdi
Bu sezon geride kalan 12 haftada inişli-çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe, istatistiklerde ise zirve yaptı. Topa sahip olma, pas yüzdesi ve şut gibi birçok alanda Süper Lig'in en iyisi olan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın devleriyle yarışa girdi.
Kanarya; Türkiye ile Avrupa'nın 5 büyük liginde çektiği şut sayısı ile rakiplerine izin verdiği şut sayısı arasında en fazla fark olan ikinci takım oldu. Manchester City 273 kez şut çekerken rakiplerine 99 kez izin verdi. F.Bahçe'de bu sayı 218'e 96 olurken, üçüncü Real Madrid 220'ye 111'lik bir istatistik yakaladı.
- 30.11.2019
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