Fenerbahçe devlerle yarışa girdi

Kanarya; Türkiye ile Avrupa'nın 5 büyük liginde çektiği şut sayısı ile rakiplerine izin verdiği şut sayısı arasında en fazla fark olan ikinci takım oldu. Manchester City 273 kez şut çekerken rakiplerine 99 kez izin verdi. F.Bahçe'de bu sayı 218'e 96 olurken, üçüncü Real Madrid 220'ye 111'lik bir istatistik yakaladı.