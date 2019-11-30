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30 Kasım 2019, Cumartesi
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devlerle yarışa girdi

Fenerbahçe devlerle yarışa girdi

Bu sezon geride kalan 12 haftada inişli-çıkışlı bir grafik çizen , istatistiklerde ise zirve yaptı. Topa sahip olma, pas yüzdesi ve şut gibi birçok alanda 'in en iyisi olan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın devleriyle yarışa girdi.

Kanarya; Türkiye ile Avrupa'nın 5 büyük liginde çektiği şut sayısı ile rakiplerine izin verdiği şut sayısı arasında en fazla fark olan ikinci takım oldu. 273 kez şut çekerken rakiplerine 99 kez izin verdi. F.Bahçe'de bu sayı 218'e 96 olurken, üçüncü 220'ye 111'lik bir istatistik yakaladı.

  1. 30.11.2019
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