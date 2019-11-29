Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Ada'dan geliyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Ada'dan geliyor!

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasın az bir süre kala kulüpler ara transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı. Transfer çalışmaları için kolları sıvayan ekiplerden biri de ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken, özellikle savunmaya mevkii için arayışlarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen ise Premier Lig'in yıldızlarından... İşte o isim ve yaşanan son transfer gelişmeleri.

29 Kasım 2019 Cuma 16:30 Güncelleme: 29.11.2019 16:50
Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Ada'dan geliyor!

Süper Lig'de 12. haftanın sonuna gelindi. Ligde ilk sırada Sivasspor bulunurken onu aynı puanlı kulüplerden Trabzonspor ve Medipol Başakşehir takip ediyor.

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Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Ada'dan geliyor!

13. haftaya girilirken ligin ikinci yarısına az bir süre kala transfer hareketliliği iyiden iyiye hissedilmeye başlandı.

Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Ada'dan geliyor!

O kulüplerden biri olan Fenerbahçe'de 12. hafta sonunda topladığı 21 puanla 4. sırada yer alırken sarı-lacivertlilerde son hafta kaybedilen 2 puan moralleri bozmuştu.

Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Ada'dan geliyor!

Sezonu zirvede tamamlamanın yanı sıra 4. yıldızı da takmakarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde atağa kalktı.

Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Ada'dan geliyor!

Sportif Direktör Damien Comolli, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmu, "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Dördümüz sürekli olarak konuşuyoruz..."

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