Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Ada'dan geliyor!

Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasın az bir süre kala kulüpler ara transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı. Transfer çalışmaları için kolları sıvayan ekiplerden biri de ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken, özellikle savunmaya mevkii için arayışlarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen ise Premier Lig'in yıldızlarından... İşte o isim ve yaşanan son transfer gelişmeleri.