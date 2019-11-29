Fenerbahçe Göztepe hazırlıklarını tamamladı! Vedat Muriqi ve Kruse...
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Öte yandan, Max Kruse ve Vedat Muric'in takımla birlikte çalıştıkları, Mevlüt Erdinç'in ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.
Bu antrenmanla birlikte Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek.
- 29.11.2019
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