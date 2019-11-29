Fenerbahçe Göztepe hazırlıklarını tamamladı! Vedat Muriqi ve Kruse... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Göztepe hazırlıklarını tamamladı! Vedat Muriqi ve Kruse...

hazırlıklarını tamamladı! Vedat Muriqi ve Kruse...

Fenerbahçe Göztepe hazırlıklarını tamamladı! Vedat Muriqi ve Kruse...

'in 13. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını 'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla süren idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan, Max Kruse ve Vedat Muric'in takımla birlikte çalıştıkları, 'in ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bu antrenmanla birlikte maçı hazırlıklarını tamamlayan , saat 16.30'da 'ndan kalkacak özel uçakla 'e hareket edecek.
  1. 29.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Göztepe hazırlıklarını tamamladı! Vedat Muriqi ve Kruse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN