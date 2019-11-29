Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte yeni takımı

"RAMI'NIN KONTRATINDA FESİH MADDESİ YOK"

Kulüp televizyonuna konuşan Fransız futbol adamı Rami ile ilgili yapılan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylerken, "Aslında son zamanlarda Adil Rami ile ilgili bir şeyler okudum. Kontratında bir madde olduğunu ve bu maddeye göre biz ocak ayında kendisinin kontratını feshedip yollarımızı ayıracağımıza dair şeyler okudum."