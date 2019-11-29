Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte yeni takımı
Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sezonu şampiyonlukla taçlandırmak isteyen ve bu doğrultuda ocak ayında yapacağı değişikliklerle takımı güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde beklenmedik şekilde 2 isimle yolların ayrılacağı öğrenildi...
29 Kasım 2019 Cuma 11:16
Güncelleme: 29.11.2019 11:16
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Süper Lig'de bomba gibi bir giriş yaptıktan sonra istikrarsız bir profil çizen ve 12 hafta sonunda topladığı 21 puanla lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi.
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Ocak ayında başta sol bek olmak üzere birkaç takviye yaparak sezonu zirvede tamamlamak isteyen sarı-lacivertlilerin adı AleksandarKolarov, DarioMelnjak, VitaliiMykolenko, İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve SimonKjaer gibi isimlerle anılıyor.
Kanarya'da oyuncu arayışları sürerken, sportif direktör Damien Comolli yaptığı açıklamada transfer çalışmaları ve ocak ayında takımdan ayrılacağı konuşulan Adil Rami'nin durumu ile ilgili bilgi verdi.
"RAMI'NIN KONTRATINDA FESİH MADDESİ YOK"
Kulüp televizyonuna konuşan Fransız futbol adamı Rami ile ilgili yapılan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söylerken, "Aslında son zamanlarda Adil Rami ile ilgili bir şeyler okudum. Kontratında bir madde olduğunu ve bu maddeye göre biz ocak ayında kendisinin kontratını feshedip yollarımızı ayıracağımıza dair şeyler okudum."
"Bu haberlere dair çok fazla detay almadık. Tek duyduğum kısmı buydu ama tamamen dedikodu ve tamamen yanlış bilgi. Herhangi bir gerçeklik payı yok."