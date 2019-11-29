Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da gözler Süper Lig'e çevrildi. 13. haftaya liderin 2 puan arkasında ikinci sırada giren Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaşacak... Bordo-mavililerde sezon sonu şampiyonluk hedeflenirken transfer çalışmaları da sürüyor. Trabzonspor, adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız ismi transfer etmek için girişimlere başladı...

29 Kasım 2019 Cuma 10:08 Güncelleme: 29.11.2019 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





