Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da gözler Süper Lig'e çevrildi. 13. haftaya liderin 2 puan arkasında ikinci sırada giren Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaşacak... Bordo-mavililerde sezon sonu şampiyonluk hedeflenirken transfer çalışmaları da sürüyor. Trabzonspor, adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız ismi transfer etmek için girişimlere başladı...
29 Kasım 2019 Cuma 10:08
Güncelleme: 29.11.2019 10:08
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UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'de şampiyonluğa dikti...
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Avrupa'da çıktığı 5 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabilen ve sakatlıklarla boğuşan Fırtına, bu arenada umduğunu bulamadı.
Trabzonspor ligde ise dar bir rotasyonla 12 hafta sonunda 22 puanla 2. sırada bulunuyor...
SAVUNMA TOPARLANIYOR!
Bu sezon Trabzonspor'un başı savunma sıkıntılarıyla dertteydi...
Fırtına, ligde çıktığı ilk 10 karşılaşmada kalesini gole kapatamazken, son iki hafta gol yemedi.