Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da gözler Süper Lig'e çevrildi. 13. haftaya liderin 2 puan arkasında ikinci sırada giren Trabzonspor, Galatasaray ile karşılaşacak... Bordo-mavililerde sezon sonu şampiyonluk hedeflenirken transfer çalışmaları da sürüyor. Trabzonspor, adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız ismi transfer etmek için girişimlere başladı...
29 Kasım 2019 Cuma 10:08 Güncelleme: 29.11.2019 10:08
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'de şampiyonluğa dikti...

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Avrupa'da çıktığı 5 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabilen ve sakatlıklarla boğuşan Fırtına, bu arenada umduğunu bulamadı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Trabzonspor ligde ise dar bir rotasyonla 12 hafta sonunda 22 puanla 2. sırada bulunuyor...

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

SAVUNMA TOPARLANIYOR!

Bu sezon Trabzonspor'un başı savunma sıkıntılarıyla dertteydi...

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Fırtına, ligde çıktığı ilk 10 karşılaşmada kalesini gole kapatamazken, son iki hafta gol yemedi.

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