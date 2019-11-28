Kolarov harekatı!
Fenerbahçe sezon başında adeta Kadıköy'ün sınırından geri dönen Aleksandar Kolarov için yeni bir hamlede bulunuyor.
Fenerbahçe sezon başında adeta Kadıköy'ün sınırından geri dönen Aleksandar Kolarov için yeni bir hamlede bulunuyor.
Sportif direktör Comolli, Başakşehir maçı için İstanbul'da bulunan Roma Kulübü'nün yöneticileriyle bir araya gelecek.
Comolli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Sırp yıldızı ocak ayında F.Bahçeli yapmak için Roma'yla anlaşmaya çalışacak.
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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