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28 Kasım 2019, Perşembe
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Kolarov harekatı!

Kolarov harekatı!

sezon başında adeta 'ün sınırından geri dönen için yeni bir hamlede bulunuyor.

sezon başında adeta 'ün sınırından geri dönen için yeni bir hamlede bulunuyor.

Sportif direktör Comolli, maçı için 'da bulunan Roma Kulübü'nün yöneticileriyle bir araya gelecek.

Comolli, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki Sırp yıldızı ocak ayında F.Bahçeli yapmak için Roma'yla anlaşmaya çalışacak.

  1. 28.11.2019
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