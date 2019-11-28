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28 Kasım 2019, Perşembe
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savunmada sınıfta kaldı

Fenerbahçe savunmada sınıfta kaldı

’de bu sezona etkili başlayan ancak savunmada sorunlar yaşayan , toplamda 1523 defansif aksiyonla 18. sırada yer aldı.

, 'de geride kalan 12 haftada savunma sıkıntısı yaşıyor. Sarı-lacivertli ekip bu sezon 12 karşılaşmada kalesinde 12 gol görürken defansif aksiyonlarda ise ligin son sırasında yer aldı. Fenerbahçe, oynadığı müsabakalarda 401 kez araya girme ve 317 kez kendi sahasında yapılan top kaybı ile bu alanlarda en altta bulunurken, 1059 başarılı defansif aksiyon ile de 17. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de defansif verilerin yanı sıra birebir performanslarda da etkisiz durumda. Kanarya, 404 kez hava topu müdahalesi ile 16., 718 kez defanstaki iki mücadele kazanmasıyla da Süper Lig takımları arasında 14. sırada yer aldı.

  1. 28.11.2019
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