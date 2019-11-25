Fenerbahçe'de hedefteki adam Yanal

Özellikle sosyal medyada teknik direktör Ersun Yanal'a ağır eleştiriler vardı. Oyuna müdahaleleri konusunda da eleştirilen tecrübeli hocanın bu sezon beklentilerin altında kalan Alper Potuk'a en uçta görev vermesi tartışılırken, Garry Rodrigues'i yedek soyundurması çok konuşuldu. Orta sahayı kalabalık tutan ve defansif bir kadronun Malatya deplasmanına çıkması Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.



İFLASIN SON PERDESİ

Eleştiri oklarının hedefinde kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal için sosyal medyada yapılan yorumlardan öne çıkanlar:



Kimse bana hocası savunmasın. Ne taktik, ne kurgu, ne plan@harbifbli



Ersun Yanal burası Fenerbahçe, babanın çiftliği değil @FenerliEmreyim



Ersun Yanal sen bu takımın teknik direktörü değilsin @SercanSerci



Alper'e 70 dakika sabredebilen Ersun Yanal sabrından istiyorum @osmanorc



Bu maç Ersun Yanal'ın iflasının son perdesidir @toksoyfatih



