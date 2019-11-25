Fenerbahçe'de hedefteki adam Yanal
Vedat Muriç, Max Kruse, Mevlüt Erdinç ve Isla gibi önemli isimlerinden yoksun olan Fenerbahçe'nin Malatyaspor karşısındaki kadro tercihi eleştiri konusuydu. Tecrübeli teknik adam, Malatyaspor karşısındaki kadro tercihi ve oyuna müdahaleleri konusunda eleştiriler aldı.
Özellikle sosyal medyada teknik direktör Ersun Yanal'a ağır eleştiriler vardı. Oyuna müdahaleleri konusunda da eleştirilen tecrübeli hocanın bu sezon beklentilerin altında kalan Alper Potuk'a en uçta görev vermesi tartışılırken, Garry Rodrigues'i yedek soyundurması çok konuşuldu. Orta sahayı kalabalık tutan ve defansif bir kadronun Malatya deplasmanına çıkması Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.
İFLASIN SON PERDESİ
Eleştiri oklarının hedefinde kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal için sosyal medyada yapılan yorumlardan öne çıkanlar:
Kimse bana hocası savunmasın. Ne taktik, ne kurgu, ne plan@harbifbli
Ersun Yanal burası Fenerbahçe, babanın çiftliği değil @FenerliEmreyim
Ersun Yanal sen bu takımın teknik direktörü değilsin @SercanSerci
Alper'e 70 dakika sabredebilen Ersun Yanal sabrından istiyorum @osmanorc
Bu maç Ersun Yanal'ın iflasının son perdesidir @toksoyfatih
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fenerbahçe'de hedefteki adam Yanal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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