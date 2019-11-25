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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'de hedefteki adam Yanal

Fenerbahçe'de hedefteki adam Yanal

Vedat Muriç, Max Kruse, ve Isla gibi önemli isimlerinden yoksun olan 'nin Malatyaspor karşısındaki kadro tercihi eleştiri konusuydu. Tecrübeli teknik adam, Malatyaspor karşısındaki kadro tercihi ve oyuna müdahaleleri konusunda eleştiriler aldı.

Özellikle sosyal medyada teknik direktör 'a ağır eleştiriler vardı. Oyuna müdahaleleri konusunda da eleştirilen tecrübeli hocanın bu sezon beklentilerin altında kalan 'a en uçta görev vermesi tartışılırken, Garry Rodrigues'i yedek soyundurması çok konuşuldu. Orta sahayı kalabalık tutan ve defansif bir kadronun deplasmanına çıkması taraftarlarının tepkisini çekti.


İFLASIN SON PERDESİ
Eleştiri oklarının hedefinde kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal için sosyal medyada yapılan yorumlardan öne çıkanlar:

Kimse bana hocası savunmasın. Ne taktik, ne kurgu, ne plan@harbifbli

Ersun Yanal burası Fenerbahçe, babanın çiftliği değil @FenerliEmreyim

Ersun Yanal sen bu takımın teknik direktörü değilsin @SercanSerci

Alper'e 70 dakika sabredebilen Ersun Yanal sabrından istiyorum @osmanorc

Bu maç Ersun Yanal'ın iflasının son perdesidir @toksoyfatih

  1. 25.11.2019
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