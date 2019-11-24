Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Penaltı...
Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmanın 45+7. dakikasında yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara yol açtı.
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Mücadelenin 45+7. dakikasında Fenerbahçe'nin sol taraftan geliştirdiği atakta Moses, Malatya kalecisi Farnolle ile çarpışması sonucunda yerde kaldı.
Maçın hakemi Mete Kalkavan, yapılan VAR incelemeleri sonucunda penaltı noktasını gösterirken, karar tribünleri dolduran Malatyaspor taraftarlarının büyük tepkisini topladı.
GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR
- 24.11.2019
- Güncelleme: 24.11.2019 20:19
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Penaltı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.