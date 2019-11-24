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24 Kasım 2019, Pazar
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maçında tartışmalı pozisyon! Penaltı...

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Penaltı...

'in 12. haftasında BtcTurk 'un sahasında 'yi ağırladığı karşılaşmanın 45+7. dakikasında yaşanan bir pozisyon büyük tartışmalara yol açtı.

'in 12. haftasında ile , Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Mücadelenin 45+7. dakikasında Fenerbahçe'nin sol taraftan geliştirdiği atakta , Malatya kalecisi ile çarpışması sonucunda yerde kaldı.

Maçın hakemi , yapılan VAR incelemeleri sonucunda penaltı noktasını gösterirken, karar tribünleri dolduran Malatyaspor taraftarlarının büyük tepkisini topladı.

GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR

  1. 24.11.2019
  2. Güncelleme: 24.11.2019 20:19
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