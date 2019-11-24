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Rıdvan Dilmen'den olay yorum! ''Ben oynarım bu Fenerbahçe'de''
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbaheçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler birçok eksikle çıktığı mücadeleden 1 puanla dönerken, maçın ardından NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı yorumladı. İşte Dilmen'in çarpıcı tespitleri...
24 Kasım 2019 Pazar 21:30
Güncelleme: 24.11.2019 21:30
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Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı maç sonunda NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen karşılaşmayı değerlendirdi.
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Maçın hakemi Mete Kalkavan'ın performansını değerlendirerek yoruma başlayan Rıdvan Dilmen: VAR ve hakem maçın önüne geçiyor. Faul yok, faul veriyor.
Serdar Aziz, Jahovic'e dirsek atıyor sarı kart. Oyuncu kafasıyla vuruyor, el veriyor.
Penaltı pozisyonunda böyle şey olmaz. Şu pozisyonda Moses kafayı vurdu.
Top auta gitse, aut verecek. Ali Palabıyık penaltısı bu. Moses vuruyor, kaleci kontrolsüz geliyor, vuruyor.