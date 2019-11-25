Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Mazeret yok
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Yanal, “Zor bir rakiple oynadık. Eksiklerle oynamaya da alıştık ama bu bizim için bir mazeret olmamalı. Sahada görev verdiğimiz her isim kazanmak için mücadele etmeli.”
Sözlerine sezon başından bu yana eksiklerin çokluğuyla başlayan Yanal, "Bir dönem bekler, daha sonra kanatlar, şimdi de forvetlerden yoksunuz. Eksiklerle oynamaya alıştık. Ancak bu bizim gibi takımlar için mazeret olmamalı. Sahada görev verdiğimiz her isim kazanmak için mücadele etmeli" diye konuştu. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:
GENELDE ÜSTÜNDÜK AMA...
"Zor bir rakiple oynadık. Kazanmaya da yakındık. Oyuncularımızın Malatya karşısında da istatistikleri ortalamanın aşağısında değildi. Gole yaklaştık ama sonuç alamadı. Rakibimize oyunun genelinde de üstünlük kurduğumuzu düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bunu skora yansıtamadık. Umarım sakat oyuncularımız haftaya yetişir. Eksiksiz bir şekilde deplasmanda oynayacağımız Göztepe karşılaşmasına çıkarız ve istediğimiz sonucu alırız."
- 25.11.2019
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Mazeret yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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