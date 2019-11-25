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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Ersun : Mazeret yok

Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Mazeret yok

Fenerbahçe Ersun , 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Yanal, “Zor bir rakiple oynadık. Eksiklerle oynamaya da alıştık ama bu bizim için bir mazeret olmamalı. Sahada görev verdiğimiz her isim kazanmak için mücadele etmeli.”

Sözlerine sezon başından bu yana eksiklerin çokluğuyla başlayan , "Bir dönem bekler, daha sonra kanatlar, şimdi de forvetlerden yoksunuz. Eksiklerle oynamaya alıştık. Ancak bu bizim gibi takımlar için mazeret olmamalı. Sahada görev verdiğimiz her isim kazanmak için mücadele etmeli" diye konuştu. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:

GENELDE ÜSTÜNDÜK AMA...
"Zor bir rakiple oynadık. Kazanmaya da yakındık. Oyuncularımızın karşısında da istatistikleri ortalamanın aşağısında değildi. Gole yaklaştık ama sonuç alamadı. Rakibimize oyunun genelinde de üstünlük kurduğumuzu düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bunu skora yansıtamadık. Umarım sakat oyuncularımız haftaya yetişir. Eksiksiz bir şekilde deplasmanda oynayacağımız karşılaşmasına çıkarız ve istediğimiz sonucu alırız."

  1. 25.11.2019
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