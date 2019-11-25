Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Mazeret yok

Sözlerine sezon başından bu yana eksiklerin çokluğuyla başlayan Yanal, "Bir dönem bekler, daha sonra kanatlar, şimdi de forvetlerden yoksunuz. Eksiklerle oynamaya alıştık. Ancak bu bizim gibi takımlar için mazeret olmamalı. Sahada görev verdiğimiz her isim kazanmak için mücadele etmeli" diye konuştu. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:

GENELDE ÜSTÜNDÜK AMA...

"Zor bir rakiple oynadık. Kazanmaya da yakındık. Oyuncularımızın Malatya karşısında da istatistikleri ortalamanın aşağısında değildi. Gole yaklaştık ama sonuç alamadı. Rakibimize oyunun genelinde de üstünlük kurduğumuzu düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bunu skora yansıtamadık. Umarım sakat oyuncularımız haftaya yetişir. Eksiksiz bir şekilde deplasmanda oynayacağımız Göztepe karşılaşmasına çıkarız ve istediğimiz sonucu alırız."