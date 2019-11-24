İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın son durumu! Fotoğraflar ortaya çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın son durumu! Fotoğraflar ortaya çıktı

İşte 'de ve 'ın son durumu! Fotoğraflar ortaya çıktı

İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın son durumu! Fotoğraflar ortaya çıktı

'in 12. haftasında , deplasmanına çıktı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken oldukça sert geçen maçta ve saha içinde sakatlık yaşamışlardı. Tedavileri yapıldıktan sonra oyuna devam eden iki futbolcunun maç sonu ayaklarındaki darbe izlerini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. İşte iki futbolcunun ayağının son hali...

Malatyaspor ile sertlik düzeyi yüksek bir maçta karşı karşıya geldi. , Aquah'la girdiği bir ikili mücadele sonrası skatlık geçirmiş ve maçın hakemi 'a itirazında bulundu. Ozan maç sonu açıklamasında, '' İlk yarıda ayağıma basıldı, ayağımı göstermek istemiyorum ama bana göre kırmızı kart. Hakem Mete Kalkavan gidip bakmadı bile. Bir bildiği vardır. Rakip 10 kişi kalsaydı, her şey daha farklı olacaktır'' ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan'ın ayağının son hali...


Fenerbahçe'nin kalecisi ise Jahovic ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirmişti. Tedavisi 3 dakika süren genç file bekçisi oyuna devam edebilmişti. Altay Bayındır'ın da maç sonundaki ayağının görüntüsü basına sızdı.


  1. 24.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın son durumu! Fotoğraflar ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN