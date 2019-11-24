İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın son durumu! Fotoğraflar ortaya çıktı

Malatyaspor ile Fenerbahçe sertlik düzeyi yüksek bir maçta karşı karşıya geldi. Ozan Tufan, Aquah'la girdiği bir ikili mücadele sonrası skatlık geçirmiş ve maçın hakemi Mete Kalkavan'a kırmızı kart itirazında bulundu. Ozan maç sonu açıklamasında, '' İlk yarıda ayağıma basıldı, ayağımı göstermek istemiyorum ama bana göre kırmızı kart. Hakem Mete Kalkavan gidip bakmadı bile. Bir bildiği vardır. Rakip 10 kişi kalsaydı, her şey daha farklı olacaktır'' ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan'ın ayağının son hali...



Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ise Jahovic ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirmişti. Tedavisi 3 dakika süren genç file bekçisi oyuna devam edebilmişti. Altay Bayındır'ın da maç sonundaki ayağının görüntüsü basına sızdı.



