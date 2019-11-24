İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın son durumu! Fotoğraflar ortaya çıktı
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanına çıktı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken oldukça sert geçen maçta Ozan Tufan ve Altay Bayındır saha içinde sakatlık yaşamışlardı. Tedavileri yapıldıktan sonra oyuna devam eden iki futbolcunun maç sonu ayaklarındaki darbe izlerini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. İşte iki futbolcunun ayağının son hali...
Malatyaspor ile Fenerbahçe sertlik düzeyi yüksek bir maçta karşı karşıya geldi. Ozan Tufan, Aquah'la girdiği bir ikili mücadele sonrası skatlık geçirmiş ve maçın hakemi Mete Kalkavan'a kırmızı kart itirazında bulundu. Ozan maç sonu açıklamasında, '' İlk yarıda ayağıma basıldı, ayağımı göstermek istemiyorum ama bana göre kırmızı kart. Hakem Mete Kalkavan gidip bakmadı bile. Bir bildiği vardır. Rakip 10 kişi kalsaydı, her şey daha farklı olacaktır'' ifadelerini kullandı.
Ozan Tufan'ın ayağının son hali...
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ise Jahovic ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirmişti. Tedavisi 3 dakika süren genç file bekçisi oyuna devam edebilmişti. Altay Bayındır'ın da maç sonundaki ayağının görüntüsü basına sızdı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Altay Bayındır'ın son durumu! Fotoğraflar ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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