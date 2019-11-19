Mesai başlıyor

Milli maçlar nedeniyle verilen arada iki gün izin yapan Fenerbahçe, topbaşı yapacak. Ligin 12. haftasında Malatyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, milli takımlarından dönen futbolcularıyla hazırlıklara başlayacak. Tedavileri tamamlanan Max Kruse ile Muriç'in de bugünkü antrenmana çıkması bekleniyor.