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19 Kasım 2019, Salı
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Mesai başlıyor

Mesai başlıyor

nedeniyle verilen arada iki gün izin yapan , topbaşı yapacak. Ligin 12. haftasında Malatyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, dönen futbolcularıyla hazırlıklara başlayacak.

nedeniyle verilen arada iki gün izin yapan , topbaşı yapacak. Ligin 12. haftasında Malatyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, dönen futbolcularıyla hazırlıklara başlayacak. Tedavileri tamamlanan Max Kruse ile Muriç'in de bugünkü antrenmana çıkması bekleniyor.

  1. 19.11.2019
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