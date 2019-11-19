Her yerde zirvede!
Süper Lig'de geride kalan 11 hafta sonunda ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, birçok istatistikte ise zirveye çıktı. Yüzde 64.2 ile ligin en fazla topa sahip olan takımı konumundaki sarı-lacivertliler, girdiği 43 net gol pozisyonuyla da rakiplerini geride bıraktı.
Süper Lig'de geride kalan 11 hafta sonunda ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, birçok istatistikte ise zirveye çıktı. Yüzde 64.2 ile ligin en fazla topa sahip olan takımı konumundaki sarı-lacivertliler, girdiği 43 net gol pozisyonuyla da rakiplerini geride bıraktı. Kanarya, en fazla şutta da (201) ilk sırayı aldı.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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