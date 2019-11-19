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19 Kasım 2019, Salı
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Her yerde zirvede!

Her yerde zirvede!

'de geride kalan 11 hafta sonunda ikinci sırada yer alan , birçok istatistikte ise zirveye çıktı. Yüzde 64.2 ile ligin en fazla topa sahip olan takımı konumundaki sarı-lacivertliler, girdiği 43 net gol pozisyonuyla da rakiplerini geride bıraktı.

'de geride kalan 11 hafta sonunda ikinci sırada yer alan , birçok istatistikte ise zirveye çıktı. Yüzde 64.2 ile ligin en fazla topa sahip olan takımı konumundaki sarı-lacivertliler, girdiği 43 net gol pozisyonuyla da rakiplerini geride bıraktı. Kanarya, en fazla şutta da (201) ilk sırayı aldı.

Fenerbahçe istatistiklerde zirvede

  1. 19.11.2019
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