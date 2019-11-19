Fenerbahçe Beko'ya bir şok daha!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Takımımızda sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor. "



Fenerbahçe Beko - Lauvergne, De Colo, Westermann, Williams, Melih