Fenerbahçe Beko'ya bir şok daha!
THY Euroleague'de Barcelona ve ASVEL deplasmanlarına çıkacak olan Fenerbahçe Beko'da, yıldız basketbolcular Nando De Colo ve Leo Westermann kafilede yer almadı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Takımımızda sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor. "
Fenerbahçe Beko - Lauvergne, De Colo, Westermann, Williams, Melih
- 19.11.2019
- Güncelleme: 19.11.2019 17:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
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