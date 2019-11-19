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19 Kasım 2019, Salı
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Beko'ya bir şok daha!

Fenerbahçe Beko'ya bir şok daha!

Euroleague'de ve ASVEL deplasmanlarına çıkacak olan Beko'da, yıldız basketbolcular Nando De Colo ve kafilede yer almadı.

'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Takımımızda sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor. "


Fenerbahçe Beko - Lauvergne, De Colo, Westermann, Williams, Melih

  1. 19.11.2019
  2. Güncelleme: 19.11.2019 17:00
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