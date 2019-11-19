Barcelona Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak. Peki sarı-lacivertlilerin bu zorlu sınavı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı ile ilgili tüm detaylar...
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 8 haftada 2 galibiyet elde edebildi.
İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve CSKA Moskova ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.
BARCELONA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Barcelona-Fenerbahçe Beko Euroleague mücadelesi 20 Kasım Çarşamba akşamı TSİ 23.00'te oynanacak.
Fenerbahçe Barcelona canlı yayını beINSPORTS 3 kanalından naklen ekranlara gelecek.
AVRUPA'DA 518. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 518. maçına Barcelona karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 517 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 220 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 315 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 129 kez mağlup oldu.
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