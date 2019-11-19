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19 Kasım 2019, Salı
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Ersan İlyasovalı Milwaukee rahat kazandı

Ersan İlyasovalı Milwaukee rahat kazandı

Milli basketbolcu ’nın formasını giydiği , deplasmanda karşılaştığı ’u 101-115’lik skorla mağlup etti. 15 dakika parkede kalan Ersan İlyasova 6 sayı kaydetti.

NBA normal sezonda heyecan, oynanan 9 müsabaka ile devam etti. Milli basketbolcu 'nın formasını giydiği , deplasmanda karşılaştığı 'u 101-115'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada milli basketbolcu İlyasova, parkede kaldığı 15 dakikada 6 sayı 4 riabund ile 2 asist ile takımına katkı sağladı.

GİANNİS ANTETOKOUMPO DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Milwaukee Bucks'ın Yunan yıldızı Antetokoumpo, Chicago karşısında etkili performansı ile ön plana çıktı. Başarılı basketbolcu, mücadelede kaydettiği 33 sayı 10 ribaund ve 2 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Antetokoumpo müsabakada elde ettiği 33 sayı ile kendi takımının ve maçın en skorer ismi olmuş oldu.

NBA'de oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:

: 123 - : 105
: 86 - : 115
: 132 - : 96
: 132 - : 108
Chicago Bulls: 101 - Milwaukee Bucks: 115
: 117 - : 110
: 85 - : 99
: 102 - Minnesota Timberwolves: 112
: 90 - Oklahoma City Thunder: 88

  1. 19.11.2019
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