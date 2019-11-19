Furkan Cedi’yi yendi: 114-95 - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Furkan Cedi’yi yendi: 114-95

Furkan Cedi’yi yendi: 114-95

Amerikan 'nde () milli oyuncular ile 'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, 'ı 114-95 mağlup etti.

Amerikan 'nde () milli oyuncular ile 'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, 'ı 114-95 mağlup etti.

Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz maçı 13 sayı 4 ribaund ile tamamladı. Cedi Osman ise 5 sayı, 4 ribaund kaydetti.

  1. 19.11.2019
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