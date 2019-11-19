Furkan Cedi’yi yendi: 114-95
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 114-95 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 114-95 mağlup etti.
Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz maçı 13 sayı 4 ribaund ile tamamladı. Cedi Osman ise 5 sayı, 4 ribaund kaydetti.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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