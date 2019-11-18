Lebron James'ten çok konuşulacak Kobe Bryant sözleri! - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Lebron James'ten çok konuşulacak Kobe Bryant sözleri!

NBA'de sezona müthiş giren Los Angeles Lakers, sahasında Trae Young'ın Atlanta Hawks'uyla oynadı. Lakers, maçtan 122-101'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın önüne geçen olay ise Kobe Bryant'ın da bu maç için salonda olmasıydı. Maçın ardından Lakers'ın yıldızı Lebron James, Kobe ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu...
18 Kasım 2019 Pazartesi 12:09 Güncelleme: 18.11.2019 12:09
Lebron James'ten çok konuşulacak Kobe Bryant sözleri!

Sezona müthiş giren Los Angeles Lakers, sahasında Trae Young'ın Atlanta Hawks'uyla oynadı.

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Lebron James'ten çok konuşulacak Kobe Bryant sözleri!

Lakers, maçtan 122-101'lik galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyet Lakers'ın 13. maçta 11. galibiyeti oldu.

Lebron James'ten çok konuşulacak Kobe Bryant sözleri!

LA efsanesi Kobe Bryant, maçı izlemek için Staples Center'a gelenler arasındaydı.

Lebron James'ten çok konuşulacak Kobe Bryant sözleri!

LeBron James'in 33 dakika sahada kaldığı maçta 6/10 üçlük isabetiyle 33 sayı, 7 ribaund ve 12 asistlik performansı sergilemesi takımını galibiyete sürükleyen en önemli etken oldu.

Lebron James'ten çok konuşulacak Kobe Bryant sözleri!

Kyle Kuzma 17, Rajon Rondo 15, Anthony Davis 14, Alex Caruso ve Danny Green 11 sayı kaydetti.

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