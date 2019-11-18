Lebron James'ten çok konuşulacak Kobe Bryant sözleri!

NBA'de sezona müthiş giren Los Angeles Lakers, sahasında Trae Young'ın Atlanta Hawks'uyla oynadı. Lakers, maçtan 122-101'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın önüne geçen olay ise Kobe Bryant'ın da bu maç için salonda olmasıydı. Maçın ardından Lakers'ın yıldızı Lebron James, Kobe ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu...

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:09 Güncelleme: 18.11.2019 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





