Lebron James'ten çok konuşulacak Kobe Bryant sözleri!
NBA'de sezona müthiş giren Los Angeles Lakers, sahasında Trae Young'ın Atlanta Hawks'uyla oynadı. Lakers, maçtan 122-101'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın önüne geçen olay ise Kobe Bryant'ın da bu maç için salonda olmasıydı. Maçın ardından Lakers'ın yıldızı Lebron James, Kobe ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu...
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers efsanesi Kobe Bryant ile olan benzerliklerini konuştu.
Kobe, 20 sezondan sonra emekli olmanın tadını çıkarırken, James 17. yılında hala güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor ve Los Angeles Lakers'ı NBA'in en iyi serisi olan 11-2'de tutuyor.
Geçtiğimiz gece Atlanta Hawks'a karşı oynanan ve Lakers'ın 122-101 galip geldiği karşılaşmada, saha kenarında izleyici olarak Kobe de bulunuyordu ve maç içinde el sıkıştıkları bir bölüm de oldu.
Maçtan sonra LeBron, Kobe ile benzer noktaları sorulduğunda, şu yanıtı verdi:
"Kazanmak. Şampiyonluklar. Ne gerekiyorsa yapmaya razı olma DNA'sı. Direkt liseden gelen iki adam, genç yaşta gelen büyük baskı."
"Bunu her gün, dünyanın en iyisi olmaya çalışırken uyguluyorum. Ve tüm dünyadaki çocuklara da ilham veriyor. Pek çok benzerliği paylaşıyoruz ve Lakers Nation'ın bir parçası olmak harika... Her şeyi oyuna dahil etmenin ne anlama geldiğiyle ilgili aramızda bağlantı var."
James ayrıca Bryant'ı örnek aldığını ve onu kenarda görmenin gerçeküstü bir his olduğunu da ekledi.
LeBron, Kobe'nin Staples Center ziyaretinde iyi bir performans ortaya koydu ve 33 sayı, 12 asist ve 7 ribaundla karşılaşmayı tamamladı.
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