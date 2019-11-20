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20 Kasım 2019, Çarşamba
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triple double rekoru kırdı

LeBron James triple double rekoru kırdı

'da 25 sayı, 11 ribaund ve 10 asist ile oynayarak triple double yaptı. LeBron ayrıca 'deki tüm takımlara karşı triple-double yapan ilk basketbolcu oldu.

'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. , sahasında karşılaştığı 'ı 112-107 mağlup ederek galibiyet sayısını 12'ye çıkardı. Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Lakers'da 25 sayı, 11 ribaund ve 10 asist ile oynayarak triple double yaparken, Anthony Davis 34 sayı, 7 ribaund ve Rajon Rondo 8 sayı, 10 asistle mücadele etti.

Ligde 9. mağlubiyetini alan Thunder'da ise Dennis Schröder 31 sayı, 4 ribaund ve Danilo Gallinari 25 sayı, 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
Öte yandan LeBron James, NBA'deki tüm takımlara karşı triple-double yapan ilk basketbolcu oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

: 95 - Golden State Warriors: 114
: 115 - : 104
: 120 - : 116
Los Angeles Lakers: 112 - Oklahoma City Thunder: 107

  1. 20.11.2019
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