Fenerbahçe'de Obradovic kararı verildi - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Obradovic kararı verildi

Fenerbahçe'yi 5 yıldır çalıştıran Avrupa basketbolunun en ünlü ve en başarılı coachlarından biri olan Obradovic CSKA Moskova maçında molada oyuncularına söylediği sözler sonrasında gündem olmuştu. Fenerbahçe'den istifa edeceği konuşulan tecrübeli çalıştırıcı hakkında Fenerbahçe açıklama yayınlamış ve istifanın söz konusu olmadığını dile getirmişti. Fenerbahçe yönetimi Obradovic ile ilgili son kararını verdi. İşte detaylar...
20 Kasım 2019 Çarşamba 08:37
Fenerbahçe'de Obradovic kararı verildi

Fenerbahçe Euroleague'in 8'inci haftasında CSKA Moskova deplasmanından farklı mağlubiyetle dönmüştü.

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Fenerbahçe'de Obradovic kararı verildi

Fenerbahçe Beko teknik direktörü Obradovic'in maçtaki bir molada sinirli tavrı dikkat çekmiş ve oyuncularına karşı ettiği küfürler ülkenin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Fenerbahçe'de Obradovic kararı verildi

Sosyal medyada büyük tepki toplayan o anlardan sonra dünyaca ünlü teknik adamın görevi bırakacağı öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'de Obradovic kararı verildi

Maçtan sonra çok üzgün olduğu görülen deneyimli teknik adamın yaptığı açıklamasında, "Bir tane daha çok kötü oynadığımız bir maç. EuroLeague maçları bizlere ekstra motivasyon veren maçlar olmalı."

Fenerbahçe'de Obradovic kararı verildi

"Özellikle de iki kere evde oynadıktan sonra taraftarlarımızın desteği, coşkusu, sevgisi ve idman ziyaretine gelen taraftarlarımızın bizlere olan güvenlerini gösterdikten sonra."

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