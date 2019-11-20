Fenerbahçe'de Obradovic kararı verildi

Fenerbahçe'yi 5 yıldır çalıştıran Avrupa basketbolunun en ünlü ve en başarılı coachlarından biri olan Obradovic CSKA Moskova maçında molada oyuncularına söylediği sözler sonrasında gündem olmuştu. Fenerbahçe'den istifa edeceği konuşulan tecrübeli çalıştırıcı hakkında Fenerbahçe açıklama yayınlamış ve istifanın söz konusu olmadığını dile getirmişti. Fenerbahçe yönetimi Obradovic ile ilgili son kararını verdi. İşte detaylar...

20 Kasım 2019 Çarşamba 08:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





