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21 Kasım 2019, Perşembe
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LeBron tarih yazdı

LeBron tarih yazdı

'de , Oklahoma'yı 112- 107 mağlup etti. ; 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle NBA'deki 30 takımın tamamına triple-double yapmayı başaran ilk basketbolcu oldu. 34 sayı attı.

'de , Oklahoma'yı 112- 107 mağlup etti. ; 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle NBA'deki 30 takımın tamamına triple-double yapmayı başaran ilk basketbolcu oldu. 34 sayı attı.

  1. 21.11.2019
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