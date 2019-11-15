Samandıra’da durmak yok
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Samandıra Tesisleri'ndeki idmanda sarı-lacivertliler, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Samandıra Tesisleri'ndeki idmanda sarı-lacivertliler, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe, defans ve hücum varyasyonları üzerinde yaptığı çalışmayla antrenmanı tamamladı.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Samandıra’da durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.