Samandıra’da durmak yok

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Samandıra Tesisleri'ndeki idmanda sarı-lacivertliler, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Fenerbahçe, defans ve hücum varyasyonları üzerinde yaptığı çalışmayla antrenmanı tamamladı.