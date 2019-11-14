1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi... 

Fenerbahçe'de gündem transfer ve mevcut kadro üzerindeki kararlar... Transfer listesini büyük ölçüde hazırlayan sarı lacivertli kurmaylar diğer yandan da iç transfer konusunu masaya yatırdı. Sarı lacivertlilerde bu kapsamda sezon ortası 2020-2021 planları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar ve Fenerbahçe son dakika haberleri...