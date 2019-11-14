1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri 1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi... 

1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi... 

Fenerbahçe'de gündem transfer ve mevcut kadro üzerindeki kararlar... Transfer listesini büyük ölçüde hazırlayan sarı lacivertli kurmaylar diğer yandan da iç transfer konusunu masaya yatırdı. Sarı lacivertlilerde bu kapsamda sezon ortası 2020-2021 planları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar ve Fenerbahçe son dakika haberleri...

14 Kasım 2019 Perşembe 17:12 Güncelleme: 14.11.2019 17:23
1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi...

Sözleşme yapılacak isimler listesinde büyük sürprizler var...

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1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi...

Geçtiğimiz günlerde Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzatan Fenerbahçe yönetimi, dört futbolcuyla daha masaya oturmaya hazırlanıyor.

1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi...

Sarı lacivertliler, ilk olarak Ozan'la masaya oturulacak.

1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi...

Bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç oyuncunun menajeri Fali Ramadani, İstanbul'a gelerek yöneticilerle görüşecek.

1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi...

Ozan Tufan yeni sözleşme fikrine sıcak bakıyor.

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