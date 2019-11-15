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15 Kasım 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Dirar'a yeni görev

Fenerbahçe'de Dirar'a yeni görev

Uzun süren sakatlığının ardından 11. haftadaki maçında son 36 dakika sahada kalan Nabil Dirar'a yeni görev... Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Isla'nın cezalı olacağı gelecek iki maçta sağ bekte sahaya çıkacak.

Uzun süren sakatlığının ardından 11. haftadaki maçında son 36 dakika sahada kalan Nabil Dirar'a yeni görev... Bu sezon Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Isla'nın cezalı olacağı gelecek iki maçta sağ bekte sahaya çıkacak. Sakatlıktan tamamen kurtulan yıldız futbolcunun idmanlardaki performansıyla da göze girdiği ifade edildi.

  1. 15.11.2019
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