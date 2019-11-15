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15 Kasım 2019, Cuma
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devlerle yarışıyor

Fenerbahçe devlerle yarışıyor

Bu sezon ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginde öne çıkan takımlardan biri oldu. sahip olma, en fazla pas isabeti gibi istatistiklerde rakiplerini geride bırakan sarı-lacivertliler, en fazla gol beklentisi yakalayan takımlar arasında devlerle yarışıyor.

Bu sezon ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginde öne çıkan takımlardan biri oldu. sahip olma, en fazla pas isabeti gibi istatistiklerde rakiplerini geride bırakan sarı-lacivertliler, en fazla gol beklentisi yakalayan takımlar arasında devlerle yarışıyor. M.City maç başına 2.87 ortalamayla ilk sırayı alırken, Fenerbahçe 2.57 ile ikinci, B.Münih de 2.52'yle üçüncülükte kaldı.

  1. 15.11.2019
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