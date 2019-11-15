Fenerbahçe devlerle yarışıyor

Bu sezon Türkiye ile birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginde öne çıkan takımlardan biri Fenerbahçe oldu. Topa sahip olma, en fazla pas isabeti gibi istatistiklerde rakiplerini geride bırakan sarı-lacivertliler, en fazla gol beklentisi yakalayan takımlar arasında devlerle yarışıyor. M.City maç başına 2.87 ortalamayla ilk sırayı alırken, Fenerbahçe 2.57 ile ikinci, B.Münih de 2.52'yle üçüncülükte kaldı.