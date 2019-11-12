Son dakika: Jailson Fenerbahçe'ye ayrılmak istediğini iletti! Gitmek istediği takım... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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Haberler Fenerbahçe Haberleri Son dakika: Jailson Fenerbahçe'ye ayrılmak istediğini iletti! Gitmek istediği takım... Son dakika transfer haberleri

Son dakika: 'ye ayrılmak istediğini iletti! Gitmek istediği takım... Son dakika haberleri

Son dakika: Jailson Fenerbahçe'ye ayrılmak istediğini iletti! Gitmek istediği takım... Son dakika transfer haberleri

'in 11. haftasını 20 puanla ikinci sırada tamamlayan 'de son dakika gelişmeleri de yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin transfer komitesi dört koldan transfer için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da mevcut kadrodaki isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... İşte son dakika transfer gündemi ve detaylar...

Sarı lacivertli takımda 'ın direktifleri doğrultusunda devre arası dönemi için çalışmalar sürüyor. Ayrıca takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İşte 'deki son transfer gelişmeleri...

'nin Sambacı yıldızı 'a talip çıktı. 'nın köklü kulüplerinden Fluminense'nin Jailson'u transfer etmek istediği öğrenildi.

"AYRILMAK İSTİYORUM"

Takvim'in haberine göre; Brezilya basını da tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmak ve ülkesine dönmek istediğini yazdı.

Fenerbahçe'de 2 futbolcuya uyarı

Daha çok stoper olarak değerlendirilen 24 yaşındaki orta sahanın bu sezon gösterdiği performans Fenerbahçe'de istenilen düzeyde değildi. Birçok eleştiriye rağmen teknik direktör , Brezilyalı futbolcuyu stoperde oynatmaya devam ediyordu.

Jailson'un ismi Fenerbahçe'nin devre arasında göndermeyi planladığı isimler arasında geçiyor.

  1. 12.11.2019
  2. Güncelleme: 12.11.2019 11:40
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