Son dakika: Jailson Fenerbahçe'ye ayrılmak istediğini iletti! Gitmek istediği takım... Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'in 11. haftasını 20 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri de yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin transfer komitesi dört koldan transfer için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da mevcut kadrodaki isimlerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... İşte son dakika Fenerbahçe transfer gündemi ve detaylar...
Sarı lacivertli takımda Ersun Yanal'ın direktifleri doğrultusunda devre arası transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Ayrıca takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. İşte Fenerbahçe'deki son transfer gelişmeleri...
Fenerbahçe'nin Sambacı yıldızı Jailson'a talip çıktı. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'nin Jailson'u transfer etmek istediği öğrenildi.
"AYRILMAK İSTİYORUM"
Takvim'in haberine göre; Brezilya basını da tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmak ve ülkesine dönmek istediğini yazdı.
Daha çok stoper olarak değerlendirilen 24 yaşındaki orta sahanın bu sezon gösterdiği performans Fenerbahçe'de istenilen düzeyde değildi. Birçok eleştiriye rağmen teknik direktör Ersun Yanal, Brezilyalı futbolcuyu stoperde oynatmaya devam ediyordu.
Jailson'un ismi Fenerbahçe'nin devre arasında göndermeyi planladığı isimler arasında geçiyor.
- 12.11.2019
- Güncelleme: 12.11.2019 11:40
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